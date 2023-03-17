Gln_Vlrn
Спасибо за предупреждение! А что они так долго делают-то?:)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 09:31
Додано: Пон 13 бер, 2023 10:23
В укрсибе вообще треш, даже когда уже был клиентом, заново все проверяют и это может занять до 1.5 часов (именно проверка).
Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:11
Re: Укрбудінвестбанк
Обслуживался на Старонаводницкой. Всё довольно хорошо - менеджер очень грамотный, старался сделать всё максимально быстро, хотя предупредил, что это займет минут 40 - по факту вышло быстрее.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:39
Це не в них, а вашому відділенні. В моєму відділенні оформлення нового клієнта з оформленням депозита займає не більше півгодини. А для мене достатньо дзвінка, а по приходу потрібно тільки поставити підписи на вже зробленних документах. Також по закінченні депозиту дівчата одразу друкують всі документи, і так само по приходу потрібно поставити тільки підписи. Навіть якщо вимкнуть світло, то документи вже готові.
Відомий афоризм говорить що кадри вирішують все.
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