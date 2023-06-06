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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 чер, 2023 20:48
У відділенні на Старонаводницькій видають мотлох замість доларів. Банкноти 1996 року, з написами, зі штампами тощо. Схоже, касирша "підпрацьовує" у валютників. Ретельно перевіряйте валюту при отриманні в касі.
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riwalir
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Додано: Вів 06 чер, 2023 07:11
riwalir написав:
У відділенні на Старонаводницькій видають мотлох замість доларів. Банкноти 1996 року, з написами, зі штампами тощо. Схоже, касирша "підпрацьовує" у валютників. Ретельно перевіряйте валюту при отриманні в касі.
що має те на увазі - відділення займається обміном нових на старі чи що ?
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