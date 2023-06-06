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Обслуговування в українських
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:48

Мотлох замість доларів

У відділенні на Старонаводницькій видають мотлох замість доларів. Банкноти 1996 року, з написами, зі штампами тощо. Схоже, касирша "підпрацьовує" у валютників. Ретельно перевіряйте валюту при отриманні в касі.
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 07:11

  riwalir написав:У відділенні на Старонаводницькій видають мотлох замість доларів. Банкноти 1996 року, з написами, зі штампами тощо. Схоже, касирша "підпрацьовує" у валютників. Ретельно перевіряйте валюту при отриманні в касі.
що має те на увазі - відділення займається обміном нових на старі чи що ?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:41

  riwalir написав:У відділенні на Старонаводницькій видають мотлох замість доларів. Банкноти 1996 року, з написами, зі штампами тощо. Схоже, касирша "підпрацьовує" у валютників. Ретельно перевіряйте валюту при отриманні в касі.

вчора отримав зеленими , нормальної якості
lamal
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  #<1 ... 4567
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