|
|
Укрбудінвестбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 22:38
Evgeny написав:
УБИБ опустил ставки в пол.
По гривне 3%
Старый депозит не дали пополнить, сказали что технический сбой в банке ( это правда )Короче ушел так ничего и не открыв, и не пополнив.
Вам крупно повезло. Две удачи в один день...
-
nord
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор