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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Укрбудінвестбанк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:28

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.
вже в теребеньках нагнітали про курс, тепер про банк,що наступне фсьо пропало ?)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.

если банку приходит пипец, то и мотлоха не будет.

Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний,бо ще ввечері телефонували та домовлялись.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:33

Re: Укрбудінвестбанк

  sens написав:Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний

Конкорд возможно ввел с кем то переговоры и надеялся, а здесь может быть уже вся ситуация руководству ясна и они сдаются без боя.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:37

  Игорь Алексеевич написав:Банк может протянуть и 2 недели, но вот будет ли отдавать дол. по окончанию депоз.???
Скажет в кассе - нет валюты.

Сьогодні валюту не видали поставили в чергу на вівторок. Сказали в понеділок куплять ввечері привезуть. Сподіваюсь встигну висмикнути....
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:06

  sens написав:
  emeta написав:Перестали оформлять банковские гарантии. В отделении легенда про смену руководства.
Валюту заказал на понедельник
Поглядим доживут ли

В понеділок, якщо одна пайка, встигнете,а далі ,НБУ тільки знає


набежало на текущем 40$
нет в отделении и 100$, всё под заказ
emeta
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