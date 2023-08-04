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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:28
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.
вже в теребеньках нагнітали про курс, тепер про банк,що наступне фсьо пропало ?)
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:30
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.
если банку приходит пипец, то и мотлоха не будет.
Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний,бо ще ввечері телефонували та домовлялись.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:33
sens написав:
Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний
Конкорд возможно ввел с кем то переговоры и надеялся, а здесь может быть уже вся ситуация руководству ясна и они сдаются без боя.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:37
Игорь Алексеевич написав:
Банк может протянуть и 2 недели, но вот будет ли отдавать дол. по окончанию депоз.???
Скажет в кассе - нет валюты.
Сьогодні валюту не видали поставили в чергу на вівторок. Сказали в понеділок куплять ввечері привезуть. Сподіваюсь встигну висмикнути....
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ihorsic
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:06
sens написав: emeta написав:
Перестали оформлять банковские гарантии. В отделении легенда про смену руководства.
Валюту заказал на понедельник
Поглядим доживут ли
В понеділок, якщо одна пайка, встигнете,а далі ,НБУ тільки знає
набежало на текущем 40$
нет в отделении и 100$, всё под заказ
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emeta
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:55
Ділимся сьогоднішніми взаємодіями з УБІБом.... Доларів немає!!!
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ihorsic
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:41
ihorsic написав:
Ділимся сьогоднішніми взаємодіями з УБІБом.... Доларів немає!!!
Сьогодні сайт Фонду та національного без змін.
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sens
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