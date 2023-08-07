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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрбудінвестбанк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:28

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.
вже в теребеньках нагнітали про курс, тепер про банк,що наступне фсьо пропало ?)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.

если банку приходит пипец, то и мотлоха не будет.

Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний,бо ще ввечері телефонували та домовлялись.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:33

Re: Укрбудінвестбанк

  sens написав:Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний

Конкорд возможно ввел с кем то переговоры и надеялся, а здесь может быть уже вся ситуация руководству ясна и они сдаются без боя.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:37

  Игорь Алексеевич написав:Банк может протянуть и 2 недели, но вот будет ли отдавать дол. по окончанию депоз.???
Скажет в кассе - нет валюты.

Сьогодні валюту не видали поставили в чергу на вівторок. Сказали в понеділок куплять ввечері привезуть. Сподіваюсь встигну висмикнути....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:06

  sens написав:
  emeta написав:Перестали оформлять банковские гарантии. В отделении легенда про смену руководства.
Валюту заказал на понедельник
Поглядим доживут ли

В понеділок, якщо одна пайка, встигнете,а далі ,НБУ тільки знає


набежало на текущем 40$
нет в отделении и 100$, всё под заказ
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:55

Re: Укрбудінвестбанк

Ділимся сьогоднішніми взаємодіями з УБІБом.... Доларів немає!!!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:41

  ihorsic написав:Ділимся сьогоднішніми взаємодіями з УБІБом.... Доларів немає!!!

Сьогодні сайт Фонду та національного без змін.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 08:45

Як видає гривнєю сьогодні банк?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 19:57

Re: Укрбудінвестбанк

Вернулись на сайте нормальные ставки вроде бы. Стали немного меньше чем раньше. Отмена ликвидации?)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 20:45

  flex123 написав:Вернулись на сайте нормальные ставки вроде бы. Стали немного меньше чем раньше. Отмена ликвидации?)

Это для действующих клиентов, при условии пролонгации. Похоже НБУ установил «потолок», ограничил сумму новых депозитов, видимо наш УБИБ получил статус «проблемного»…
AlexSV
 
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