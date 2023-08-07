|
|
|
Укрбудінвестбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:28
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.
вже в теребеньках нагнітали про курс, тепер про банк,що наступне фсьо пропало ?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13928
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:30
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав:
Скажет в кассе - нет валюты.
Или мотлохом.
если банку приходит пипец, то и мотлоха не будет.
Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний,бо ще ввечері телефонували та домовлялись.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13928
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:33
sens написав:
Першого серпня в Конкорді був пипець,але якийсь не однозначний
Конкорд возможно ввел с кем то переговоры и надеялся, а здесь может быть уже вся ситуация руководству ясна и они сдаются без боя.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6932
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:37
Игорь Алексеевич написав:
Банк может протянуть и 2 недели, но вот будет ли отдавать дол. по окончанию депоз.???
Скажет в кассе - нет валюты.
Сьогодні валюту не видали поставили в чергу на вівторок. Сказали в понеділок куплять ввечері привезуть. Сподіваюсь встигну висмикнути....
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:06
sens написав: emeta написав:
Перестали оформлять банковские гарантии. В отделении легенда про смену руководства.
Валюту заказал на понедельник
Поглядим доживут ли
В понеділок, якщо одна пайка, встигнете,а далі ,НБУ тільки знає
набежало на текущем 40$
нет в отделении и 100$, всё под заказ
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2557
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:55
Ділимся сьогоднішніми взаємодіями з УБІБом.... Доларів немає!!!
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:41
ihorsic написав:
Ділимся сьогоднішніми взаємодіями з УБІБом.... Доларів немає!!!
Сьогодні сайт Фонду та національного без змін.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13928
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 08:45
Як видає гривнєю сьогодні банк?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13928
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 19:57
Вернулись на сайте нормальные ставки вроде бы. Стали немного меньше чем раньше. Отмена ликвидации?)
-
flex123
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 сер, 2023 20:45
flex123 написав:
Вернулись на сайте нормальные ставки вроде бы. Стали немного меньше чем раньше. Отмена ликвидации?)
Это для действующих клиентов, при условии пролонгации. Похоже НБУ установил «потолок», ограничил сумму новых депозитов, видимо наш УБИБ получил статус «проблемного»…
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1341
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|