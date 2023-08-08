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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 21:11
Re: Укрбудінвестбанк
Валюту хтось сьогодні отримав? Бо завтра зранку йду по депозит.
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:08
Re: Укрбудінвестбанк
В Днепре на Яворницкого не смог забрать ни в пятницу, ни сегодня, заказал в отделении и на горячей линии на завтра, посмотрим
Додано: Вів 08 сер, 2023 11:38
Re: Укрбудінвестбанк
Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.
Додано: Вів 08 сер, 2023 12:24
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:05
Додано: Вів 08 сер, 2023 13:23
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