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Обслуговування в українських
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Укрбудінвестбанк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 21:11

Re: Укрбудінвестбанк

Валюту хтось сьогодні отримав? Бо завтра зранку йду по депозит.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:08

Re: Укрбудінвестбанк

ihorsic написав:Валюту хтось сьогодні отримав? Бо завтра зранку йду по депозит.
В Днепре на Яворницкого не смог забрать ни в пятницу, ни сегодня, заказал в отделении и на горячей линии на завтра, посмотрим
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 11:38

Re: Укрбудінвестбанк

Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.
ihorsic
 
Повідомлень: 1023
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:24

  ihorsic написав:Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.

Відмучився? Чи ще на Старонаводницькій комусь обіцяють
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 12:38

Выбор забрать гривней по курсу банка или чуть позже по курсу НБУ
emeta
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Повідомлень: 2561
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:05

  emeta написав:Выбор забрать гривней по курсу банка или чуть позже по курсу НБУ

Вам ще на вибір?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 13:23

  sens написав:
  ihorsic написав:Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.

Відмучився? Чи ще на Старонаводницькій комусь обіцяють

Так мені теж обіцяють. Обіцяли ще в п'ятницю. Сьогодні сказали що купівлю валюти погоджують. Сказали що зателефонують. Я побажав їм удачі 😃😃😃
ihorsic
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 07.04.10
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  #<1 ... 9101112
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