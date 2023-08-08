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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 21:11
Валюту хтось сьогодні отримав? Бо завтра зранку йду по депозит.
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ihorsic
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Додано: Пон 07 сер, 2023 23:08
ihorsic написав:Валюту хтось сьогодні отримав? Бо завтра зранку йду по депозит.
В Днепре на Яворницкого не смог забрать ни в пятницу, ни сегодня, заказал в отделении и на горячей линии на завтра, посмотрим
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emeta
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Додано: Вів 08 сер, 2023 11:38
Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.
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ihorsic
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Додано: Вів 08 сер, 2023 12:24
ihorsic написав:
Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.
Відмучився? Чи ще на Старонаводницькій комусь обіцяють
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sens
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Додано: Вів 08 сер, 2023 12:38
Выбор забрать гривней по курсу банка или чуть позже по курсу НБУ
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emeta
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:05
emeta написав:
Выбор забрать гривней по курсу банка или чуть позже по курсу НБУ
Вам ще на вибір?
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sens
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:23
sens написав: ihorsic написав:
Валюти немає. Погоджують 😃😃😃 мабуть з ФГВФО.
Відмучився? Чи ще на Старонаводницькій комусь обіцяють
Так мені теж обіцяють. Обіцяли ще в п'ятницю. Сьогодні сказали що купівлю валюти погоджують. Сказали що зателефонують. Я побажав їм удачі 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Вів 08 сер, 2023 13:48
emeta написав:
Выбор забрать гривней по курсу банка или чуть позже по курсу НБУ
Наличие выбора всегда благо...
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nord
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