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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 03:21
вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 05:31
Melanor1 написав:
вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
А чому нервувала?
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