RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 03:21

Re: Укрбудінвестбанк

вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
Melanor1
 
Повідомлень: 73
З нами з: 18.11.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:31

  Melanor1 написав:вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.

А чому нервувала?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.