RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 03:21

Re: Укрбудінвестбанк

вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
Melanor1
 
Повідомлень: 73
З нами з: 18.11.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:31

  Melanor1 написав:вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.

А чому нервувала?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8993
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:00

  Investor_K написав:
  Melanor1 написав:вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.

А чому нервувала?

Клієнти довели. Сині їм подавай...
nord
 
Повідомлень: 277
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:28

  ihorsic написав:Хто скаже гривну хоч видають? Чи повний алес капут.

С гривней проблем нет, вчера забирал
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:54

  nord написав:
  Investor_K написав:
  Melanor1 написав:вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.

А чому нервувала?

Клієнти довели. Сині їм подавай...

у них навіть невідомо що краще
їхні ушатані сині чи стомлені зелені
J
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:30

J

Сталкивался.. Скорее всего они эти баксы скупают где-то в обменках с хорошим дисконтом и ещё зарабатывают на этом...
бульбик
 
Повідомлень: 806
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:03

Re: Укрбудінвестбанк

Так що мені напрягати горячку? Може щось допоможе?
ihorsic
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:19

  ihorsic написав:Так що мені напрягати горячку? Може щось допоможе?

Краще у відділенні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13938
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:27

  sens написав:
  ihorsic написав:Так що мені напрягати горячку? Може щось допоможе?

Краще у відділенні

через гарячку мотлох
через відділення сині з нумерами підряд
?
J
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, S i m і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3071)
09.08.2023 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.