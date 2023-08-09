|
|
|
Укрбудінвестбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 03:21
вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
-
Melanor1
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 18.11.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 05:31
Melanor1 написав:
вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
А чому нервувала?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8993
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 866 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:00
Investor_K написав: Melanor1 написав:
вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
А чому нервувала?
Клієнти довели. Сині їм подавай...
-
nord
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:28
ihorsic написав:
Хто скаже гривну хоч видають? Чи повний алес капут.
С гривней проблем нет, вчера забирал
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 590 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:54
nord написав: Investor_K написав: Melanor1 написав:
вчора на Старонаводницькій видавали мотлохом, замовлення через ГЛ.
Вийшло заїхати тільки в обід, можливо від ранку все перебрали. Ажіотажу не спостерігалось, касир на питання щодо мотлоху відповідала дуже нервово, купюри міняла не дивлячись на такий же мотлох.
А чому нервувала?
Клієнти довели. Сині їм подавай...
у них навіть невідомо що краще
їхні ушатані сині чи стомлені зелені
-
J
-
-
- Повідомлень: 5938
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 11:30
J
Сталкивался.. Скорее всего они эти баксы скупают где-то в обменках с хорошим дисконтом и ещё зарабатывают на этом...
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 12:03
Так що мені напрягати горячку? Може щось допоможе?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1025
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:19
ihorsic написав:
Так що мені напрягати горячку? Може щось допоможе?
Краще у відділенні
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13938
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 сер, 2023 13:27
sens написав: ihorsic написав:
Так що мені напрягати горячку? Може щось допоможе?
Краще у відділенні
через гарячку мотлох
через відділення сині з нумерами підряд
?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5938
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|