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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 сер, 2023 15:36
nord написав: J написав:
А чому нервувала?
Клієнти довели. Сині їм подавай...
у них навіть невідомо що краще
їхні ушатані сині чи стомлені зелені[/quote]
Тоді вже краще гривнею забрати, поки не пізно...
[/quote]
А який в цьому сенс? В НБУ курс вище... 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Чет 10 сер, 2023 00:12
ihorsic написав: nord написав: J написав:
А чому нервувала?
Клієнти довели. Сині їм подавай...
у них навіть невідомо що краще
їхні ушатані сині чи стомлені зелені
Тоді вже краще гривнею забрати, поки не пізно...
[/quote]
А який в цьому сенс? В НБУ курс вище... 😃😃😃[/quote]
Вище, але через місяць.
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nord
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Додано: Чет 10 сер, 2023 00:40
Національний банк фактично ігнорує порушення з боку "Укрбудінвестбанку". Представників НБУ не допустили на перевірку, а у ЗМІ заявляють про те, що банк може бути причетний до відмивання коштів. Водночас, за непідтвердженою інформацією, в касі банку могла бути нестача у розмірі близько 10 млн грн. Саме у цьому банку свої гроші зберігав кум Путіна Віктор Медведчук, а доля його заощаджень невідома.
Як стало відомо, Національний банк намагався провести перевірку сховищ цінностей банку, кас "Укрбудінвестбанку". Відповідну вимогу НБУ надіслав керівництву банку. Але коли інспектори прийшли до фінансової установи, їх просто не допустили. Так сталося тричі: 19, 20 та 21 липня. Під час перевірки також мали з’ясувати, чи немає розкрадань зі сховищ та кас.
Водночас, поки одні банки НБУ за порушення закриває (наприклад, ліцензію відкликали у банку "Конкорд"), іншим банкам регулятор фактично "прощає" масштабні порушення.
У своїх деклараціях рахунки в "Укрбудінвесті" вказали кум Путіна Віктор Медведчук, його найближчий соратник Тарас Козак, нардепка Юлія Тимошенко. Рахунок останньої можна легко пояснити: до червня 2020 року банком володів зять Тимошенко Артур Чечоткін. ПВодночас у наглядовій раді банку Віктор Ющенко, колишній президент України.
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emeta
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 10:43
так выдают кому-то валютой последние дни или только гривной?
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flex123
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:10
emeta написав:
У своїх деклараціях рахунки в "Укрбудінвесті" вказали кум Путіна Віктор Медведчук, його найближчий соратник Тарас Козак, нардепка Юлія Тимошенко. Рахунок останньої можна легко пояснити: до червня 2020 року банком володів зять Тимошенко Артур Чечоткін. ПВодночас у наглядовій раді банку Віктор Ющенко, колишній президент України.
це багато чого пояснює...
загадайте як покривала до останнього Рожкова платинум банк.. але сталось як сталось
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greenozon
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:11
flex123 написав:
так выдают кому-то валютой последние дни или только гривной?
Обіцяють, обіцяють, обіцяють....
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ihorsic
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