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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:49
ihorsic написав: emeta написав: ihorsic написав:
Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?
Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.
А сенс брати гривнею якщо курс там нижче НБУ. Пока чекаємо....
Мабуть, це правильне рішення. Не думаю, що чекати прийдеться довго...
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Додано: Пон 14 сер, 2023 12:25
emeta написав: ihorsic написав:
Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?
Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.
На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 12:41
Може виживуть?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 12:54
THB написав: emeta написав: ihorsic написав:
Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?
Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.
На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.
Коли? Сьогодні???
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