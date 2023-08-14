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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрбудінвестбанк 4 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:49

  ihorsic написав:
  emeta написав:
  ihorsic написав:Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?


Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.

А сенс брати гривнею якщо курс там нижче НБУ. Пока чекаємо....

Мабуть, це правильне рішення. Не думаю, що чекати прийдеться довго...
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:25

  emeta написав:
  ihorsic написав:Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?


Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.

На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:41

Re: Укрбудінвестбанк

Може виживуть?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:54

  THB написав:
  emeta написав:
  ihorsic написав:Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?


Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.

На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.

Коли? Сьогодні???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:05

Re: Укрбудінвестбанк

Сегодня
THB
 
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Подякував: 145 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:08

Re: Укрбудінвестбанк

Новые депо тут кто нить размещает?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:09

  flex123 написав:Новые депо тут кто нить размещает?

Коли в останнє цікавилися ставками? Під 20,5% з поповнення не відкривають
sens
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sens
я конвертдепо скорее имел в виду)
flex123
 
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