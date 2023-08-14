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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:40
THB написав: emeta написав: ihorsic написав:
Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?
Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.
На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.
В Харькове или Николаеве? Предварительно заказывали?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:52
THB написав:
Сегодня
Отделения этого банка отдают вклады только клиентам своего же отделения. На Яворницкого в Днепре не выдают валюту уже вторую неделю по словам начальницы отделения. Может завтра, может послезавтра, разводит руками.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:55
flex123 написав:
Новые депо тут кто нить размещает?
Если ваши довоенные запасы валерьянки не иссякли - рискните. В банке проверка НБУ, может выплывет, а может нет.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:00
по легенде ждут назначения нового председателя правления
НБУ, видать ограничения ввёл
банковские гарантии не выдают, депозиты пополнить нельзя
Вообще депозиты у них открыть у кого-то получалось в последнее время?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:45
emeta написав:
по легенде ждут назначения нового председателя правления
НБУ, видать ограничения ввёл
банковские гарантии не выдают, депозиты пополнить нельзя
Вообще депозиты у них открыть у кого-то получалось в последнее время?
Нехорошие триггеры)
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