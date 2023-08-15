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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Укрбудінвестбанк 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:40

  THB написав:
  emeta написав:
  ihorsic написав:Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?


Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.

На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.

В Харькове или Николаеве? Предварительно заказывали?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:52

  THB написав:Сегодня


Отделения этого банка отдают вклады только клиентам своего же отделения. На Яворницкого в Днепре не выдают валюту уже вторую неделю по словам начальницы отделения. Может завтра, может послезавтра, разводит руками.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:55

  flex123 написав:Новые депо тут кто нить размещает?


Если ваши довоенные запасы валерьянки не иссякли - рискните. В банке проверка НБУ, может выплывет, а может нет.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:00

по легенде ждут назначения нового председателя правления
НБУ, видать ограничения ввёл
банковские гарантии не выдают, депозиты пополнить нельзя
Вообще депозиты у них открыть у кого-то получалось в последнее время?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:45

  emeta написав:по легенде ждут назначения нового председателя правления
НБУ, видать ограничения ввёл
банковские гарантии не выдают, депозиты пополнить нельзя
Вообще депозиты у них открыть у кого-то получалось в последнее время?

Нехорошие триггеры)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:49

  ihorsic написав:
  THB написав:Сегодня

Нікому не видають... А вам БІНГО все видали.... 😃😃😃 Ну буває....

Не только мне. Депо закончился в воскр.,на прошлой неделе зашел,типа заказал. Сегодня получил. Говорю,еще один человек хочет получить,у него заканчивается сегодня,можно？
Девушка сходила к начальнице,пришла,да,можно забирать,валюта заказана и на него. Человек отзвонился мне,все ок.
Так что БИНГО.
И чтоб два раза не вставать - второй чел. не заказывал.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 08:19

  THB написав:
  ihorsic написав:
  THB написав:Сегодня

Нікому не видають... А вам БІНГО все видали.... 😃😃😃 Ну буває....

Не только мне. Депо закончился в воскр.,на прошлой неделе зашел,типа заказал. Сегодня получил. Говорю,еще один человек хочет получить,у него заканчивается сегодня,можно？
Девушка сходила к начальнице,пришла,да,можно забирать,валюта заказана и на него. Человек отзвонился мне,все ок.
Так что БИНГО.
И чтоб два раза не вставать - второй чел. не заказывал.


Вчера звонил в ваше отделение. Не выдают. Напишите в личку за какую комиссию договоритесь, чтобы я забрал свой конверт с банка сегодня-завтра? Есть шикарная домашняя настойка))
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 08:39

Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.
riwalir
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