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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:40
THB написав: emeta написав: ihorsic написав:
Як там наш банк проживає? Сьогодні валюту видають? Хто там отримав в Дніпрі?
Нет валюты,
Поддержка говорит, мол, вопрос решается, берите гривной, обращайтесь в НБУ если хотите.
На Шевченко отдали по сроку 06,нормальные.
В Харькове или Николаеве? Предварительно заказывали?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:52
THB написав:
Сегодня
Отделения этого банка отдают вклады только клиентам своего же отделения. На Яворницкого в Днепре не выдают валюту уже вторую неделю по словам начальницы отделения. Может завтра, может послезавтра, разводит руками.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:55
flex123 написав:
Новые депо тут кто нить размещает?
Если ваши довоенные запасы валерьянки не иссякли - рискните. В банке проверка НБУ, может выплывет, а может нет.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:00
по легенде ждут назначения нового председателя правления
НБУ, видать ограничения ввёл
банковские гарантии не выдают, депозиты пополнить нельзя
Вообще депозиты у них открыть у кого-то получалось в последнее время?
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emeta
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:45
emeta написав:
по легенде ждут назначения нового председателя правления
НБУ, видать ограничения ввёл
банковские гарантии не выдают, депозиты пополнить нельзя
Вообще депозиты у них открыть у кого-то получалось в последнее время?
Нехорошие триггеры)
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:49
ihorsic написав: THB написав:
Сегодня
Нікому не видають... А вам БІНГО все видали.... 😃😃😃 Ну буває....
Не только мне. Депо закончился в воскр.,на прошлой неделе зашел,типа заказал. Сегодня получил. Говорю,еще один человек хочет получить,у него заканчивается сегодня,можно？
Девушка сходила к начальнице,пришла,да,можно забирать,валюта заказана и на него. Человек отзвонился мне,все ок.
Так что БИНГО.
И чтоб два раза не вставать - второй чел. не заказывал.
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THB
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Додано: Вів 15 сер, 2023 08:19
THB написав: ihorsic написав: THB написав:
Сегодня
Нікому не видають... А вам БІНГО все видали.... 😃😃😃 Ну буває....
Не только мне. Депо закончился в воскр.,на прошлой неделе зашел,типа заказал. Сегодня получил. Говорю,еще один человек хочет получить,у него заканчивается сегодня,можно？
Девушка сходила к начальнице,пришла,да,можно забирать,валюта заказана и на него. Человек отзвонился мне,все ок.
Так что БИНГО.
И чтоб два раза не вставать - второй чел. не заказывал.
Вчера звонил в ваше отделение. Не выдают. Напишите в личку за какую комиссию договоритесь, чтобы я забрал свой конверт с банка сегодня-завтра? Есть шикарная домашняя настойка))
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Додано: Вів 15 сер, 2023 08:39
Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.
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riwalir
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:20
riwalir написав:
Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.
Я в Одесу приїду 16 після 18-00, треба буде знімати, також везу з Києва будматеріали, наразі в місті є дефіцит
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:47
riwalir написав:
Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.
Какие выдачи вкладов? Если вы позвоните на горячую линию банка, то вам ответят, что по всей Украине во всех отделениях нет валюты. Валютные вклады банк не выдаёт. Это же вам расскажут и в отделениях. Я не могу забрать с понедельника свой конверт в Днепре. Судя по всему, готовится ввод ВА. Сейчас вариантов несколько:
1) забрать валютный вклад в гривнах по курсу банка 36,30 грн/долл
2) дождаться выплаты в гривнах с ФГВФЛ по действующему на момент выплаты курсу НБУ
3) ничего не делать, надеясь, что всё обойдётся, и вклад будет выплачен в долларах в ближайшие дни
Тем временем наличный курс доллара лезет вверх.
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