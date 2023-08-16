Укрбудінвестбанк

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Какие выдачи вкладов? Если вы позвоните на горячую линию банка, то вам ответят, что по всей Украине во всех отделениях нет валюты. Валютные вклады банк не выдаёт. Это же вам расскажут и в отделениях. Я не могу забрать с понедельника свой конверт в Днепре. Судя по всему, готовится ввод ВА. Сейчас вариантов несколько:
1) забрать валютный вклад в гривнах по курсу банка 36,30 грн/долл
2) дождаться выплаты в гривнах с ФГВФЛ по действующему на момент выплаты курсу НБУ
3) ничего не делать, надеясь, что всё обойдётся, и вклад будет выплачен в долларах в ближайшие дни
Тем временем наличный курс доллара лезет вверх.
может лучше переведите на карту и снимайте в банкоматах гривной по курсу 36.7