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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:59

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  riwalir написав:Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.


Какие выдачи вкладов? Если вы позвоните на горячую линию банка, то вам ответят, что по всей Украине во всех отделениях нет валюты. Валютные вклады банк не выдаёт. Это же вам расскажут и в отделениях. Я не могу забрать с понедельника свой конверт в Днепре. Судя по всему, готовится ввод ВА. Сейчас вариантов несколько:
1) забрать валютный вклад в гривнах по курсу банка 36,30 грн/долл
2) дождаться выплаты в гривнах с ФГВФЛ по действующему на момент выплаты курсу НБУ
3) ничего не делать, надеясь, что всё обойдётся, и вклад будет выплачен в долларах в ближайшие дни
Тем временем наличный курс доллара лезет вверх.


может лучше переведите на карту и снимайте в банкоматах гривной по курсу 36.7
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:11

  Raymond написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  riwalir написав:Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.


может лучше переведите на карту и снимайте в банкоматах гривной по курсу 36.7


Спасибо за совет, изучу возможность.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:13

УБІБ відмінив конвертаційні депозити (телефонував на горячу лінію). Депозити дійсно не видають - чекають на надходження валюти. Везуть мабуть пішки з США.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:25

Схоже, може піти в рекрути вже другий "оператор" віконечок в київських ТСЦ ) Там, наче, пороблено їм
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:12

  Snower написав:УБІБ відмінив конвертаційні депозити (телефонував на горячу лінію). Депозити дійсно не видають - чекають на надходження валюти. Везуть мабуть пішки з США.

Не вгадали. Везуть на волах. :wink:
nord
 
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