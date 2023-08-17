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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:59
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: riwalir написав:
Вчора отримав в Одесі долари, старі, трохи пошарпані, але в іншому банку взяли. Депозит закінчився у суботу. Попередньо замовляв.
Какие выдачи вкладов? Если вы позвоните на горячую линию банка, то вам ответят, что по всей Украине во всех отделениях нет валюты. Валютные вклады банк не выдаёт. Это же вам расскажут и в отделениях. Я не могу забрать с понедельника свой конверт в Днепре. Судя по всему, готовится ввод ВА. Сейчас вариантов несколько:
1) забрать валютный вклад в гривнах по курсу банка 36,30 грн/долл
2) дождаться выплаты в гривнах с ФГВФЛ по действующему на момент выплаты курсу НБУ
3) ничего не делать, надеясь, что всё обойдётся, и вклад будет выплачен в долларах в ближайшие дни
Тем временем наличный курс доллара лезет вверх.
может лучше переведите на карту и снимайте в банкоматах гривной по курсу 36.7
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Raymond
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:13
УБІБ відмінив конвертаційні депозити (телефонував на горячу лінію). Депозити дійсно не видають - чекають на надходження валюти. Везуть мабуть пішки з США.
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Snower
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:25
Схоже, може піти в рекрути вже другий "оператор" віконечок в київських ТСЦ ) Там, наче, пороблено їм
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Solar_simfi
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:12
Snower написав:
УБІБ відмінив конвертаційні депозити (телефонував на горячу лінію). Депозити дійсно не видають - чекають на надходження валюти. Везуть мабуть пішки
з США.
Не вгадали. Везуть на волах.
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nord
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:32
Закінчився конверт депо, Старонаводницька, 13Б - "валюти немає". Замовив - "коли з'явиться наберу".
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rationalism2
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:36
Snower написав:
Везуть мабуть пішки з США.
Можливо у них якраз все швидко, тільки в протилежному напрямку...)
Те, що такі проблеми в одному лише банку, вказує на наявність прихованих проблем, які можуть завершитись ТА.
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Economist
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:39
Ясно, что в банке что-то происходит и для вкладчиков это серьёзный сигнал на выход. Если не начнут отдавать валюту в ближайшую неделю - значит всё плохо. В настоящей ситуации ФГВ выдаст по 36.6, а реальный курс уже 38. Но лучше забрать через ФГВ, чем ожидать тут у моря погоды, которой точно не будет.
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бульбик
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:08
бульбик
іидадуть по 36,6. Конвертнете одразу по 36,8 (Сенс), втрати мінімальні. Головне щоб як найшвидше.
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Snower
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:16
На тижні віддали старенькими.
Сподіваюсь, все буде ок.
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V2
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