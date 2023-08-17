RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:27

  V2 написав:На тижні віддали старенькими.
Сподіваюсь, все буде ок.

Нет смысла, чтобы у них всё было хорошо. Зачем оттягивать неминуемое. Если проблемы появились, значит они всё равно долго не протянут
бульбик
 
Повідомлень: 811
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:45

  V2 написав:На тижні віддали старенькими.
Сподіваюсь, все буде ок.

А в мене після спілкування з гарячою лінією оптимізм начисто зник. Невідомо коли будуть навіть "старенькі". :(
nord
 
Повідомлень: 286
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:18

На горячей линии НБУ рекомендуют требовать от банка письменный отказ в выплате депозита. Иначе НБУ не примет обращение вкладчика. И вывод банка с рынка затянется..
Alex9
 
Повідомлень: 55
З нами з: 03.06.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:27

Alex9
Думаю, що НБУ без політичної команди нічого не буде робити, не залежно від наявності чи відсутності письмових відмов.
V2
4
 
Повідомлень: 8021
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:39

  Alex9 написав:На горячей линии НБУ рекомендуют требовать от банка письменный отказ в выплате депозита. Иначе НБУ не примет обращение вкладчика. И вывод банка с рынка затянется..


Рекомендую действовать таким образом:
1. На сайте НБУ сделать письменное обращение с жалобой на отказ в выдаче депозита
2. Разместить отзыв о банке на сайте Минфина на форуме
3. Оформить и заверить в отделении банка заявление на возврат депозита
И работать персонально с начальником отделения по возврату вклада.

Если нервы не выдерживают, всегда можно забрать валютный вклад гривной с незначительными потерями, которые можно вернуть на конверте в другом банке. Даже немного заработаете сейчас.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 24.03.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41

Re: Укрбудінвестбанк

Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі
ihorsic
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, копейка і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.