Нет смысла, чтобы у них всё было хорошо. Зачем оттягивать неминуемое. Если проблемы появились, значит они всё равно долго не протянут
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:27
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:45
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:18
На горячей линии НБУ рекомендуют требовать от банка письменный отказ в выплате депозита. Иначе НБУ не примет обращение вкладчика. И вывод банка с рынка затянется..
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:27
Alex9
Думаю, що НБУ без політичної команди нічого не буде робити, не залежно від наявності чи відсутності письмових відмов.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:39
Рекомендую действовать таким образом:
1. На сайте НБУ сделать письменное обращение с жалобой на отказ в выдаче депозита
2. Разместить отзыв о банке на сайте Минфина на форуме
3. Оформить и заверить в отделении банка заявление на возврат депозита
И работать персонально с начальником отделения по возврату вклада.
Если нервы не выдерживают, всегда можно забрать валютный вклад гривной с незначительными потерями, которые можно вернуть на конверте в другом банке. Даже немного заработаете сейчас.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41
Re: Укрбудінвестбанк
Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі
|