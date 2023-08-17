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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

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Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:27

  V2 написав:На тижні віддали старенькими.
Сподіваюсь, все буде ок.

Нет смысла, чтобы у них всё было хорошо. Зачем оттягивать неминуемое. Если проблемы появились, значит они всё равно долго не протянут
бульбик
 
Повідомлень: 811
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:45

  V2 написав:На тижні віддали старенькими.
Сподіваюсь, все буде ок.

А в мене після спілкування з гарячою лінією оптимізм начисто зник. Невідомо коли будуть навіть "старенькі". :(
nord
 
Повідомлень: 286
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Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:18

На горячей линии НБУ рекомендуют требовать от банка письменный отказ в выплате депозита. Иначе НБУ не примет обращение вкладчика. И вывод банка с рынка затянется..
Alex9
 
Повідомлень: 55
З нами з: 03.06.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:27

Alex9
Думаю, що НБУ без політичної команди нічого не буде робити, не залежно від наявності чи відсутності письмових відмов.
V2
4
 
Повідомлень: 8022
З нами з: 03.07.09
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:39

  Alex9 написав:На горячей линии НБУ рекомендуют требовать от банка письменный отказ в выплате депозита. Иначе НБУ не примет обращение вкладчика. И вывод банка с рынка затянется..


Рекомендую действовать таким образом:
1. На сайте НБУ сделать письменное обращение с жалобой на отказ в выдаче депозита
2. Разместить отзыв о банке на сайте Минфина на форуме
3. Оформить и заверить в отделении банка заявление на возврат депозита
И работать персонально с начальником отделения по возврату вклада.

Если нервы не выдерживают, всегда можно забрать валютный вклад гривной с незначительными потерями, которые можно вернуть на конверте в другом банке. Даже немного заработаете сейчас.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлень: 43
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Подякував: 12 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41

Re: Укрбудінвестбанк

Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі
ihorsic
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 07.04.10
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:15

ihorsic
Приват віддає синіми?
V2
4
 
Повідомлень: 8022
З нами з: 03.07.09
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:21

Re: Укрбудінвестбанк

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Рекомендую действовать таким образом:

Еще можно с кастрюлями под НБУ идти
Danik
 
Повідомлень: 584
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:25

  ihorsic написав:Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі

Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно
mustbe
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Повідомлень: 7093
З нами з: 27.12.17
Подякував: 166 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:33

  mustbe написав:
  ihorsic написав:Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі

Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно

Дніпро Яворницького 96
ihorsic
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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  #<1 ... 16171819>
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