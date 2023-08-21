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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:50

Re: Укрбудінвестбанк

если банке крышка, то лучше забирать гривной в кассе, и кинуть например в другие банки на конверт, где еще курс 37
cryptominer
 
Повідомлень: 10
З нами з: 25.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:13

  cryptominer написав:если банке крышка, то лучше забирать гривной в кассе, и кинуть например в другие банки на конверт, где еще курс 37

Схоже, що кришка. Гривні віддають, але не факт, що це буде тривати довго. :(
nord
 
Повідомлень: 291
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:24

  ihorsic написав:
  mustbe написав:
  ihorsic написав:Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі

Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно

Дніпро Яворницького 96


Подтверждаю. Получил там же и тоже 17.08.23. Но нормальными зелёными 2006 г.в., никакого мотлоха. Счёт закрыл.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлень: 46
З нами з: 24.03.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:32

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно

Дніпро Яворницького 96[/quote]

Подтверждаю. Получил там же и тоже 17.08.23. Но нормальными зелёными 2006 г.в., никакого мотлоха. Счёт закрыл.[/quote]

А в Києві тиша. Сказали на г.л., що сьогодні нічого не буде.:(
nord
 
Повідомлень: 291
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 14:55

  nord написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно

Дніпро Яворницького 96


Подтверждаю. Получил там же и тоже 17.08.23. Но нормальными зелёными 2006 г.в., никакого мотлоха. Счёт закрыл.[/quote]

А в Києві тиша. Сказали на г.л., що сьогодні нічого не буде.:([/quote]

Сьогодні теж нічого.
nord
 
Повідомлень: 291
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 15:13

Львів, забирав залишки з рахунку, все віддали (трішки грн трішки $), але дуже рекомендували закрити рахунки, то я й закрив від гріха подалі


до речі судячи із новин банку - банк закриває відділення тут і там.. - https://ubib.com.ua/news
greenozon
 
Повідомлень: 15403
З нами з: 01.06.14
Подякував: 345 раз.
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