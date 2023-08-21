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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 15:50
если банке крышка, то лучше забирать гривной в кассе, и кинуть например в другие банки на конверт, где еще курс 37
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cryptominer
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:13
cryptominer написав:
если банке крышка, то лучше забирать гривной в кассе, и кинуть например в другие банки на конверт, где еще курс 37
Схоже, що кришка. Гривні віддають, але не факт, що це буде тривати довго.
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nord
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:24
ihorsic написав: mustbe написав: ihorsic написав:
Сьогодні отримав валюту але страшним мотлохом. Буду тарити приват. Кругообіг мотлоху в природі
Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно
Дніпро Яворницького 96
Подтверждаю. Получил там же и тоже 17.08.23. Но нормальными зелёными 2006 г.в., никакого мотлоха. Счёт закрыл.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:32
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно
Дніпро Яворницького 96[/quote]
Подтверждаю. Получил там же и тоже 17.08.23. Но нормальными зелёными 2006 г.в., никакого мотлоха. Счёт закрыл.[/quote]
А в Києві тиша. Сказали на г.л., що сьогодні нічого не буде.
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nord
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Додано: Пон 21 сер, 2023 14:55
nord написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Просьба ко всем:
если удалось забрать валюту - указывайте город, отделение и дату.
То, что мотлох - то и так понятно. А вот город и отделение - это важно
Дніпро Яворницького 96
Подтверждаю. Получил там же и тоже 17.08.23. Но нормальными зелёными 2006 г.в., никакого мотлоха. Счёт закрыл.[/quote]
А в Києві тиша. Сказали на г.л., що сьогодні нічого не буде.
[/quote]
Сьогодні теж нічого.
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nord
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Додано: Пон 21 сер, 2023 15:13
Львів, забирав залишки з рахунку, все віддали (трішки грн трішки $), але дуже рекомендували закрити рахунки, то я й закрив від гріха подалі
до речі судячи із новин банку - банк закриває відділення тут і там.. - https://ubib.com.ua/news
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greenozon
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