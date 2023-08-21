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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:25
sens написав: Investor_K написав:
Обнадійливих новин немає
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?
Це гарна історія
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Додано: Пон 21 сер, 2023 20:11
Investor_K написав: sens написав: Investor_довбня написав:
Обнадійливих новин немає
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?
Це гарна історія
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили
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Додано: Пон 21 сер, 2023 22:06
sens написав: Investor_K написав: sens написав:
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?
Це гарна історія
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили
Помітили, що відсотки не отримали.
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