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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:25

  sens написав:
  Investor_K написав:Обнадійливих новин немає

Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?

Це гарна історія
Investor_K
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Повідомлень: 9059
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 20:11

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_довбня написав:Обнадійливих новин немає

Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?

Це гарна історія

Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили
sens
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Повідомлень: 14032
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:06

  sens написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?

Це гарна історія

Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили

Помітили, що відсотки не отримали. :wink:
nord
 
Повідомлень: 294
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 10:08

[quote="5612706:nord"
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?[/quote]
Це гарна історія[/quote]
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили[/quote]
Помітили, що відсотки не отримали. :wink:[/quote]
Якщо про перше серпня і гривня,то все ОК.
sens
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Повідомлень: 14032
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
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  #<1 ... 17181920
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