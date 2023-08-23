Укрбудінвестбанк

Це гарна історія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:25
Додано: Пон 21 сер, 2023 20:11
Додано: Пон 21 сер, 2023 22:06
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:08
[quote="5612706:nord"
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?[/quote]
Це гарна історія[/quote]
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили[/quote]
Помітили, що відсотки не отримали. [/quote]
Якщо про перше серпня і гривня,то все ОК.
Додано: Сер 23 сер, 2023 10:51
В Киеве на этой неделе валюты не будет. Сказали на горячей линии. Голос был какой-то тихий и безжизненный.
Додано: Сер 23 сер, 2023 10:59
nord
Радоваться горячей линии нечему. Скоро работу потеряет - придётся новую искать
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