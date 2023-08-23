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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:25
sens написав: Investor_K написав:
Обнадійливих новин немає
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?
Це гарна історія
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Додано: Пон 21 сер, 2023 20:11
Investor_K написав: sens написав: Investor_довбня написав:
Обнадійливих новин немає
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?
Це гарна історія
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили
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sens
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Додано: Пон 21 сер, 2023 22:06
sens написав: Investor_K написав: sens написав:
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?
Це гарна історія
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили
Помітили, що відсотки не отримали.
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nord
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Додано: Вів 22 сер, 2023 10:08
[quote="5612706:nord"
Нащо? По Конкорду через 20 днів видали гривню. Хіба це погано чи що вам ще обнадійливою?[/quote]
Це гарна історія[/quote]
Хто був у гривні і ще у відпустці взагалі нічого не помітили[/quote]
Помітили, що відсотки не отримали.
[/quote]
Якщо про перше серпня і гривня,то все ОК.
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:51
В Киеве на этой неделе валюты не будет. Сказали на горячей линии. Голос был какой-то тихий и безжизненный.
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nord
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:59
nord
Радоваться горячей линии нечему. Скоро работу потеряет - придётся новую искать
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бульбик
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:02
бульбик написав:nord
Радоваться горячей линии нечему. Скоро работу потеряет - придётся новую искать
вам ваші гроші не потрібно? Тут є дві погані речі-втрата на курсі між банком та НБУ ,непрацевлаштовані працівники. Інсайд немає.
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:10
забрал синими последние 60 бакинских с текущего
закрыл счета
Прощай, старый добрый нежадный УБИБ
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emeta
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:26
emeta написав:
забрал синими последние 60 бакинских с текущего
закрыл счета
Прощай, старый добрый нежадный УБИБ
Гроші є,для нових немає
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:50
А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.
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