Укрбудінвестбанк

Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:57
Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
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