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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:57

  2805 написав:А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.

Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
H225
 
Повідомлень: 36
З нами з: 23.03.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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