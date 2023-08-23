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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:57

  2805 написав:А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.

Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
H225
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:05

  H225 написав:
  2805 написав:А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.

Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени


найкращий аналог - це форвард
довго і мучительно але вмер
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:14

  greenozon написав:найкращий аналог - це форвард
довго і мучительно але вмер

Не, плохой пример.
Скунс без проблем отдавал до последнего.
Не более 30к/день в эквиваленте - но отдавал. За неделю можно было 150к вынести.
Пока его не прихлопнули
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:29

  2805 написав:А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.


З Місто Банком така сама ситуація була. Спочатку НБУ заборонив приймати нові вклади, дозволив тільки подоважувати ті, що діяли, через пару місяців ввели ТА.
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 18:46

  H225 написав:
  2805 написав:А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.

Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени

Выживали. Например, КИБ.
Но, ситуация в банке сейчас не очень. Шанс на выживание минимальный.
Возможно идут какие-то торги между владельцами и властью, а возможно убиб пошёл по кривой дорожке. В любом случае фонд всё вернёт, но деньги будут простаивать около 20 дней, а валютчикам вернут по 36,57
Кстати, с валютой у них начались проблемы уже давно. Последнюю пайку забирал почти месяц, а это было ещё в мае.
deneg net
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