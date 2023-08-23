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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:57
2805 написав:
А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.
Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
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H225
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:05
H225 написав: 2805 написав:
А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.
Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
найкращий аналог - це форвард
довго і мучительно але вмер
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greenozon
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Додано: Сер 23 сер, 2023 17:14
greenozon написав:
найкращий аналог - це форвард
довго і мучительно але вмер
Не, плохой пример.
Скунс без проблем отдавал до последнего.
Не более 30к/день в эквиваленте - но отдавал. За неделю можно было 150к вынести.
Пока его не прихлопнули
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mustbe
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:29
2805 написав:
А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.
З Місто Банком така сама ситуація була. Спочатку НБУ заборонив приймати нові вклади, дозволив тільки подоважувати ті, що діяли, через пару місяців ввели ТА.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 18:46
H225 написав: 2805 написав:
А почему вы заранее хороните Убиб?
Обычно банки НБУ убивает внезапно.
Не помню чтобы какой-то банк так длительно хоронили.
Очевидно, что на банке есть ограничения, что "бывало в истории уже не раз". Не припомню, чтоб после таких ограничений кто-то выживал. Итог один, это просто вопрос времени
Выживали. Например, КИБ.
Но, ситуация в банке сейчас не очень. Шанс на выживание минимальный.
Возможно идут какие-то торги между владельцами и властью, а возможно убиб пошёл по кривой дорожке. В любом случае фонд всё вернёт, но деньги будут простаивать около 20 дней, а валютчикам вернут по 36,57
Кстати, с валютой у них начались проблемы уже давно. Последнюю пайку забирал почти месяц, а это было ещё в мае.
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