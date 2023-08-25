|
|
Укрбудінвестбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:27
flex123 написав: cryptominer написав:
да, 35.1 это уже признак полного краха, уже проще дождаться ВА, но переводы будут работать, если у них что-то осталась на корреспондентских счетах, иначе вы ничего не сможете перевести
ТА последнее время вводят или 1го числа, или 8го, так что возможно счет пошел на дни
Часто вводят по пятницам...
-
nord
-
-
- Повідомлень: 301
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор