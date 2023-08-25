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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:27

  flex123 написав:
  cryptominer написав:да, 35.1 это уже признак полного краха, уже проще дождаться ВА, но переводы будут работать, если у них что-то осталась на корреспондентских счетах, иначе вы ничего не сможете перевести

ТА последнее время вводят или 1го числа, или 8го, так что возможно счет пошел на дни

Часто вводят по пятницам...
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:01

  nord написав:
  flex123 написав:
  cryptominer написав:да, 35.1 это уже признак полного краха, уже проще дождаться ВА, но переводы будут работать, если у них что-то осталась на корреспондентских счетах, иначе вы ничего не сможете перевести

ТА последнее время вводят или 1го числа, или 8го, так что возможно счет пошел на дни

Часто вводят по пятницам...

Остання ТА в Конкорду в понеділок.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20

Re: Укрбудінвестбанк

проверка НБУ закончится в середине сентября.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:36

  Яша написав:проверка НБУ закончится в середине сентября.

Ще 7 з хвостиком на прибуток можна буде записати, мабуть...
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:18

Re: Укрбудінвестбанк

Повторюсь.. С такими раскладами скорей бы ВА - быстрее отоварятся страждущие.
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:42

Re: Укрбудінвестбанк

Никто не пробовал по схеме аналогично как мы покупаем доллары - продать доллары на межбанке, комиссии у них насколько я понимаю нет, так что теоретически можно получить гривну по 36,56 и потом с ней что-то попробовать сделать. Правда за снятие грн со счета могут быть комиссии.
flex123
 
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  #<1 ... 19202122
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