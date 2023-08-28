flex123 написав:
ТА последнее время вводят или 1го числа, или 8го, так что возможно счет пошел на дни
Часто вводят по пятницам...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:27
Часто вводят по пятницам...
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:01
Остання ТА в Конкорду в понеділок.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20
Re: Укрбудінвестбанк
проверка НБУ закончится в середине сентября.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:36
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:18
Re: Укрбудінвестбанк
Повторюсь.. С такими раскладами скорей бы ВА - быстрее отоварятся страждущие.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:42
Re: Укрбудінвестбанк
Никто не пробовал по схеме аналогично как мы покупаем доллары - продать доллары на межбанке, комиссии у них насколько я понимаю нет, так что теоретически можно получить гривну по 36,56 и потом с ней что-то попробовать сделать. Правда за снятие грн со счета могут быть комиссии.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:28
Re: Укрбудінвестбанк
У постачальника за тепло рахунок у цьому банку, була проплата 16.08, чи кошти вони отримають? Що зараз потрібно зробити щоб не зникли кошти?
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:37
копейка
З того часу оплата вже провелась (якщо все правильно проплатили і кошти не вернулись).
У Вас є квитанція про оплату. Тому, турбуватись немає про що. Далі це вже проблеми отримувача платежу.
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