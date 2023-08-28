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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:27
flex123 написав: cryptominer написав:
да, 35.1 это уже признак полного краха, уже проще дождаться ВА, но переводы будут работать, если у них что-то осталась на корреспондентских счетах, иначе вы ничего не сможете перевести
ТА последнее время вводят или 1го числа, или 8го, так что возможно счет пошел на дни
Часто вводят по пятницам...
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nord
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:01
nord написав: flex123 написав: cryptominer написав:
да, 35.1 это уже признак полного краха, уже проще дождаться ВА, но переводы будут работать, если у них что-то осталась на корреспондентских счетах, иначе вы ничего не сможете перевести
ТА последнее время вводят или 1го числа, или 8го, так что возможно счет пошел на дни
Часто вводят по пятницам...
Остання ТА в Конкорду в понеділок.
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sens
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:20
проверка НБУ закончится в середине сентября.
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Яша
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:36
Яша написав:
проверка НБУ закончится в середине сентября.
Ще 7 з хвостиком на прибуток можна буде записати, мабуть...
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:18
Повторюсь.. С такими раскладами скорей бы ВА - быстрее отоварятся страждущие.
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бульбик
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:42
Никто не пробовал по схеме аналогично как мы покупаем доллары - продать доллары на межбанке, комиссии у них насколько я понимаю нет, так что теоретически можно получить гривну по 36,56 и потом с ней что-то попробовать сделать. Правда за снятие грн со счета могут быть комиссии.
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flex123
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Додано: Пон 28 сер, 2023 10:28
У постачальника за тепло рахунок у цьому банку, була проплата 16.08, чи кошти вони отримають? Що зараз потрібно зробити щоб не зникли кошти?
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копейка
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Додано: Пон 28 сер, 2023 10:37
копейка
З того часу оплата вже провелась (якщо все правильно проплатили і кошти не вернулись).
У Вас є квитанція про оплату. Тому, турбуватись немає про що. Далі це вже проблеми отримувача платежу.
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V2
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Додано: Пон 28 сер, 2023 11:08
[quote="5614910:V2"]
Доларів нема. Отримати гривневий еквівалент з доларових рахунків не дозволяють. Гривні з гривневих рахунків видають. Інформація з гарячої лінії.
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nord
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Додано: Пон 28 сер, 2023 12:26
nord написав: V2 написав:
Доларів нема. Отримати гривневий еквівалент з доларових рахунків не дозволяють. Гривні з гривневих рахунків видають. Інформація з гарячої лінії.
Имеет смысл писать какие-то заявления в банк или в НБУ, чтобы ускорить какие-то процессы, в том числе процесс введения ВА?
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flex123
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