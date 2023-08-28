flex123 написав:
Имеет смысл писать какие-то заявления в банк или в НБУ, чтобы ускорить какие-то процессы, в том числе процесс введения ВА?
в НБУ всегда имеет, заодно и проявится - пинок вызывает шевеление или уже всемПОХ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:37
в НБУ всегда имеет, заодно и проявится - пинок вызывает шевеление или уже всемПОХ
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:10
Re: Укрбудінвестбанк
Щодо вкладників, - НБУ буде "глибоко стурбований" або "дякуємо за інформацію, вона дуже важлива для нас".
Думаю, торги тривають.
Особисто, хотів би, щоб банк вижив та відновив нормальну діяльність!
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:33
Re: Укрбудінвестбанк
Додано: Пон 28 сер, 2023 13:46
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