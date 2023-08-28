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Обслуговування в українських
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:37

  flex123 написав:
  nord написав:
  V2 написав:Доларів нема. Отримати гривневий еквівалент з доларових рахунків не дозволяють. Гривні з гривневих рахунків видають. Інформація з гарячої лінії.

Имеет смысл писать какие-то заявления в банк или в НБУ, чтобы ускорить какие-то процессы, в том числе процесс введения ВА?


в НБУ всегда имеет, заодно и проявится - пинок вызывает шевеление или уже всемПОХ
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:10

Re: Укрбудінвестбанк

Щодо вкладників, - НБУ буде "глибоко стурбований" або "дякуємо за інформацію, вона дуже важлива для нас".
Думаю, торги тривають.
Особисто, хотів би, щоб банк вижив та відновив нормальну діяльність!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:33

Re: Укрбудінвестбанк

  V2 написав:Особисто, хотів би

ну звісно шо і я б хтів би, бо там бабки зависнуть.
а якщо б не було депозиту, хрєн би я знав шо існує такий банк
daap
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 13:46

  daap написав:
  V2 написав:Особисто, хотів би

ну звісно шо і я б хтів би, бо там бабки зависнуть.
а якщо б не було депозиту, хрєн би я знав шо існує такий банк

У такі банки краще нести гривню під гарний відсоток
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:47

[quote="5614956:V2"]Щодо вкладників, - НБУ буде "глибоко стурбований" або "дякуємо за інформацію, вона дуже важлива для нас".
Думаю, торги тривають.
Особисто, хотів би, щоб банк вижив та відновив нормальну діяльність![/quote

Хочеш як краще, а виходить як завжди... :(
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 19:04

В МРЕО на Столичці в Києві "відділення" працює ударними темпами. Був очевидцем, як навіть кількасот синіх доларів прийняли від фізика. Перепитувати чи продадуть не мав ані часу, ані натхнення.
Solar_simfi
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