мабуть дурня ввімкнули. хто здіймає бучу - тому видають потроху.
хочуть розтягнути касовий розрив
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:36
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:11
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:50
Re: Укрбудінвестбанк
Кароч. Має юути розвязка
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