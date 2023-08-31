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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:36

  riwalir написав:
  demichh написав:Сёдня выдали в Киеве пайку $$, может жалоба в нацбанк помогла.

В каком отделении?


мабуть дурня ввімкнули. хто здіймає бучу - тому видають потроху.
хочуть розтягнути касовий розрив
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:11

  riwalir написав:
  demichh написав:Сёдня выдали в Киеве пайку $$, может жалоба в нацбанк помогла.

В каком отделении?

Це точкові видачі. Хтось обміняв валюту. На гарячій лінії кажуть, що доларів у відділеннях нема.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:50

Re: Укрбудінвестбанк

Кароч. Має юути розвязка
Investor_K
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