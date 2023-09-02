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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:36
riwalir написав: demichh написав:
Сёдня выдали в Киеве пайку $$, может жалоба в нацбанк помогла.
В каком отделении?
мабуть дурня ввімкнули. хто здіймає бучу - тому видають потроху.
хочуть розтягнути касовий розрив
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:11
riwalir написав: demichh написав:
Сёдня выдали в Киеве пайку $$, может жалоба в нацбанк помогла.
В каком отделении?
Це точкові видачі. Хтось обміняв валюту. На гарячій лінії кажуть, що доларів у відділеннях нема.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:50
Кароч. Має юути розвязка
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Investor_K
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Додано: Суб 02 вер, 2023 10:54
смотрю курс покупки поставили неплохой. думаю может имеет смысл гривной забрать и на грн депо положить там же или на конверт.
Или даже не забрать, а разместить гривну на депозит
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flex123
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:03
Я дивлюсь їм вже дозволили залучати депозити. Ставки вже конкурентні. Може банк пішов на поправку.
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pavyak
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:09
pavyak написав:
Я дивлюсь їм вже дозволили залучати депозити. Ставки вже конкурентні. Може банк пішов на поправку.
Общался с горячей линией сегодня, говорят депо открывают только на 734 дня под 3% в гривне)
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flex123
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:24
flex123 написав:
депо открывают
на 734 дня под 3% в гривне)
низкие депозитные проценты - признак надьожности! (всегда и везде говорили авторитетные писАки-эксперды )
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flysoulfly
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:28
flex123 написав: pavyak написав:
Я дивлюсь їм вже дозволили залучати депозити. Ставки вже конкурентні. Може банк пішов на поправку.
Общался с горячей линией сегодня, говорят депо открывают только на 734 дня под 3% в гривне)
Это предложение звучит издевательски.
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nord
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