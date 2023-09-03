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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрбудінвестбанк 4 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56

  pavyak написав:ще раз перечитав їх сайт дійсно для нових угод 3% а пролонгація діючих вкладів 18%

До пролонгації можуть і не дожити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:33

  Investor_K написав:
  pavyak написав:ще раз перечитав їх сайт дійсно для нових угод 3% а пролонгація діючих вкладів 18%

До пролонгації можуть і не дожити

за 3 останні роки , робітники у віддіденні на Старонаводницький , не розуміють як перевипустити картку на умовах що були , кожен раз як після перевипуску 3Ds не працює .
sens
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