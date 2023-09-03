Укрбудінвестбанк

До пролонгації можуть і не дожити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:33
за 3 останні роки , робітники у віддіденні на Старонаводницький , не розуміють як перевипустити картку на умовах що були , кожен раз як після перевипуску 3Ds не працює .
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
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