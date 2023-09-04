RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56

  pavyak написав:ще раз перечитав їх сайт дійсно для нових угод 3% а пролонгація діючих вкладів 18%

До пролонгації можуть і не дожити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:33

  Investor_K написав:
  pavyak написав:ще раз перечитав їх сайт дійсно для нових угод 3% а пролонгація діючих вкладів 18%

До пролонгації можуть і не дожити

за 3 останні роки , робітники у віддіденні на Старонаводницький , не розуміють як перевипустити картку на умовах що були , кожен раз як після перевипуску 3Ds не працює .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14163
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:30

Re: Укрбудінвестбанк

  cryptominer написав:Уже и так понятно, что ВА вопрос времени. Банк маленький, через несколько недель уже могут начать выплаты как с конкордом

Расслабились совсем на предыдущих быстрых выплатах. А могут взять и помариновать на медленном огне пару месяцев :mrgreen:
Danik
 
Повідомлень: 609
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2248 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:59

Re: Укрбудінвестбанк

Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)
l_e_x
 
Повідомлень: 65
З нами з: 04.07.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:05

  l_e_x написав:Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)

що краще вирішувати ВАМ
що більше 35,10 реально чи 36,56 віртуально колись
якщо ці гроші вам ЗАРАЗ необхідно , то треба брати , якщо можно почекати - то вирішуєте самі
Мені досвід підказує що видача депозита можлива двома способами після закінчення терміну строку - Банк видає з рахунку в межах ліміту , Банк-агент Фонду видає в межах ліміту.
Якщо безкоштовно хочеться написати і є вільний час - пишіть
Свого часу я виграв суд , отримав виконавчий лист , зробили всі процедури . В принципі я виграв суд - не отримав жодного прибутку чи повернення коштів , втратив час на суди,засідання и т.д.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14163
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1051)
04.09.2023 10:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.