До пролонгації можуть і не дожити
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:33
за 3 останні роки , робітники у віддіденні на Старонаводницький , не розуміють як перевипустити картку на умовах що були , кожен раз як після перевипуску 3Ds не працює .
Додано: Нед 03 вер, 2023 19:30
Re: Укрбудінвестбанк
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:59
Re: Укрбудінвестбанк
Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:05
що краще вирішувати ВАМ
що більше 35,10 реально чи 36,56 віртуально колись
якщо ці гроші вам ЗАРАЗ необхідно , то треба брати , якщо можно почекати - то вирішуєте самі
Мені досвід підказує що видача депозита можлива двома способами після закінчення терміну строку - Банк видає з рахунку в межах ліміту , Банк-агент Фонду видає в межах ліміту.
Якщо безкоштовно хочеться написати і є вільний час - пишіть
Свого часу я виграв суд , отримав виконавчий лист , зробили всі процедури . В принципі я виграв суд - не отримав жодного прибутку чи повернення коштів , втратив час на суди,засідання и т.д.
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