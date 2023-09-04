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Обслуговування в українських
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрбудінвестбанк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56

  pavyak написав:ще раз перечитав їх сайт дійсно для нових угод 3% а пролонгація діючих вкладів 18%

До пролонгації можуть і не дожити
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:33

  Investor_K написав:
  pavyak написав:ще раз перечитав їх сайт дійсно для нових угод 3% а пролонгація діючих вкладів 18%

До пролонгації можуть і не дожити

за 3 останні роки , робітники у віддіденні на Старонаводницький , не розуміють як перевипустити картку на умовах що були , кожен раз як після перевипуску 3Ds не працює .
sens
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 19:30

Re: Укрбудінвестбанк

  cryptominer написав:Уже и так понятно, что ВА вопрос времени. Банк маленький, через несколько недель уже могут начать выплаты как с конкордом

Расслабились совсем на предыдущих быстрых выплатах. А могут взять и помариновать на медленном огне пару месяцев :mrgreen:
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:59

Re: Укрбудінвестбанк

Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:05

  l_e_x написав:Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)

що краще вирішувати ВАМ
що більше 35,10 реально чи 36,56 віртуально колись
якщо ці гроші вам ЗАРАЗ необхідно , то треба брати , якщо можно почекати - то вирішуєте самі
Мені досвід підказує що видача депозита можлива двома способами після закінчення терміну строку - Банк видає з рахунку в межах ліміту , Банк-агент Фонду видає в межах ліміту.
Якщо безкоштовно хочеться написати і є вільний час - пишіть
Свого часу я виграв суд , отримав виконавчий лист , зробили всі процедури . В принципі я виграв суд - не отримав жодного прибутку чи повернення коштів , втратив час на суди,засідання и т.д.
ще можна у відділенні написати скаргу і обліковування коштів на позабалансовому рахунку , але в умовах військового стану і лімітів НБУ , ці скарги виключно діють як заспокійливе але проблеми не вирішують
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:21

  sens написав:
  l_e_x написав:Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)

що краще вирішувати ВАМ
що більше 35,10 реально чи 36,56 віртуально колись
якщо ці гроші вам ЗАРАЗ необхідно , то треба брати , якщо можно почекати - то вирішуєте самі
Мені досвід підказує що видача депозита можлива двома способами після закінчення терміну строку - Банк видає з рахунку в межах ліміту , Банк-агент Фонду видає в межах ліміту.
Якщо безкоштовно хочеться написати і є вільний час - пишіть
Свого часу я виграв суд , отримав виконавчий лист , зробили всі процедури . В принципі я виграв суд - не отримав жодного прибутку чи повернення коштів , втратив час на суди,засідання и т.д.
ще можна у відділенні написати скаргу і обліковування коштів на позабалансовому рахунку , але в умовах військового стану і лімітів НБУ , ці скарги виключно діють як заспокійливе але проблеми не вирішують

В тому то й справа, що 35,10 це теж колись а не одразу. І це колись може виявитися навіть довшим, ніж колись по 36,56. Навряд чи банк почне видавати валюту і уникне ТА. От питання саме в тому як це пришвидшити. Колись наче була норма, що банк має видати довідку про неможливість виконання зобов'язань з видачі депозита. Чи є ця норма зараз?
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:32

Re: Укрбудінвестбанк

  l_e_x написав:як це пришвидшити

свого часу було декілька банків,які всю суму не видавали
робили можливим зробити бюджетні платіж або 500 грн з одного рахунку по одному ІПН

Пришвидшити - якщо кошти Є , вам їх видадуть - ви готові КОЖЕН ДЕНЬ щоб ВАС запамятали ходити до відділення і робити гучні заяви .

Щодо норми - вона Є , але є ще ЦПК , є також умови договору

Впевнений що краще домовитись , полюбовно - отримати частину коштів і частину залишити на депозиті чи рахунку .

100% що завтра ВАМ всю сумму не відадуть - ані в валюті ані в гривні

Тому якщо є час і бажання у вас є вибір

Якщо у мене тут БУЛО 15000 у.о. , я запропонував віддати у валюті 5000 , а решту залишити на півроку ( ВА буде раніше ) . Нажаль у мене в банку гривня , і тому я поділився своїм досвідом який отримав у Фінансовій Ініціативі - 20% вкладу віддали одразу , решту переоформляли . Через 2 місяці було ВА . Фактично отримав 80 % своїх заощаджень по одному банку десь через 4-5 місяців . Це довго , мене влаштовувало - за термін 4-5 місяців всі були близькі живі і здорові , раптових покупок не треба було робити
  l_e_x написав:як це пришвидшити
особисте звернення і індивідуальне по ВАМ рішення
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:45

  l_e_x написав:Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)

да, пишите скаргу в НБУ, но он ответит через месяц. Лучше подождать ВА по 36.56 чем банкротов кормить по 35.1. На доллары ему все равно, но когда банк не может гривной рассчитываться, секира НБУ нещадно рубит бошки )
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:50

Re: Укрбудінвестбанк

  sens написав:Нажаль у мене в банку гривня

почему жаль? убиб насколько я понимаю гривну с грндепо выдает
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 10:59

  flex123 написав:
  sens написав:Нажаль у мене в банку гривня

почему жаль? убиб насколько я понимаю гривну с грндепо выдает

Так ще і поповнює відкриті депозити під 20,5
sens
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