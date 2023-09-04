До пролонгації можуть і не дожити
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56
Додано: Нед 03 вер, 2023 10:33
за 3 останні роки , робітники у віддіденні на Старонаводницький , не розуміють як перевипустити картку на умовах що були , кожен раз як після перевипуску 3Ds не працює .
Додано: Нед 03 вер, 2023 19:30
Re: Укрбудінвестбанк
Додано: Пон 04 вер, 2023 09:59
Re: Укрбудінвестбанк
Київ. Валюти немає, коли буде не відомо. Забрати гривнею (по курсу 35,10) можна лише за погодженням з керівництвом, яке невідомо коли вони дадуть. В кого є досвід в подібних ситуаціях, що треба робити? Може скаргу подати в НБУ? Колективну)
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:05
що краще вирішувати ВАМ
що більше 35,10 реально чи 36,56 віртуально колись
якщо ці гроші вам ЗАРАЗ необхідно , то треба брати , якщо можно почекати - то вирішуєте самі
Мені досвід підказує що видача депозита можлива двома способами після закінчення терміну строку - Банк видає з рахунку в межах ліміту , Банк-агент Фонду видає в межах ліміту.
Якщо безкоштовно хочеться написати і є вільний час - пишіть
Свого часу я виграв суд , отримав виконавчий лист , зробили всі процедури . В принципі я виграв суд - не отримав жодного прибутку чи повернення коштів , втратив час на суди,засідання и т.д.
ще можна у відділенні написати скаргу і обліковування коштів на позабалансовому рахунку , але в умовах військового стану і лімітів НБУ , ці скарги виключно діють як заспокійливе але проблеми не вирішують
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:21
В тому то й справа, що 35,10 це теж колись а не одразу. І це колись може виявитися навіть довшим, ніж колись по 36,56. Навряд чи банк почне видавати валюту і уникне ТА. От питання саме в тому як це пришвидшити. Колись наче була норма, що банк має видати довідку про неможливість виконання зобов'язань з видачі депозита. Чи є ця норма зараз?
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:32
Re: Укрбудінвестбанк
свого часу було декілька банків,які всю суму не видавали
робили можливим зробити бюджетні платіж або 500 грн з одного рахунку по одному ІПН
Пришвидшити - якщо кошти Є , вам їх видадуть - ви готові КОЖЕН ДЕНЬ щоб ВАС запамятали ходити до відділення і робити гучні заяви .
Щодо норми - вона Є , але є ще ЦПК , є також умови договору
Впевнений що краще домовитись , полюбовно - отримати частину коштів і частину залишити на депозиті чи рахунку .
100% що завтра ВАМ всю сумму не відадуть - ані в валюті ані в гривні
Тому якщо є час і бажання у вас є вибір
Якщо у мене тут БУЛО 15000 у.о. , я запропонував віддати у валюті 5000 , а решту залишити на півроку ( ВА буде раніше ) . Нажаль у мене в банку гривня , і тому я поділився своїм досвідом який отримав у Фінансовій Ініціативі - 20% вкладу віддали одразу , решту переоформляли . Через 2 місяці було ВА . Фактично отримав 80 % своїх заощаджень по одному банку десь через 4-5 місяців . Це довго , мене влаштовувало - за термін 4-5 місяців всі були близькі живі і здорові , раптових покупок не треба було робити
особисте звернення і індивідуальне по ВАМ рішення
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:45
да, пишите скаргу в НБУ, но он ответит через месяц. Лучше подождать ВА по 36.56 чем банкротов кормить по 35.1. На доллары ему все равно, но когда банк не может гривной рассчитываться, секира НБУ нещадно рубит бошки )
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:50
Re: Укрбудінвестбанк
Додано: Пон 04 вер, 2023 10:59
|