Укрбудінвестбанк

Додано: Пон 04 вер, 2023 10:32

l_e_x написав: як це пришвидшити як це пришвидшити

l_e_x написав: як це пришвидшити як це пришвидшити

свого часу було декілька банків,які всю суму не видавалиробили можливим зробити бюджетні платіж або 500 грн з одного рахунку по одному ІПНПришвидшити - якщо кошти Є , вам їх видадуть - ви готові КОЖЕН ДЕНЬ щоб ВАС запамятали ходити до відділення і робити гучні заяви .Щодо норми - вона Є , але є ще ЦПК , є також умови договоруВпевнений що краще домовитись , полюбовно - отримати частину коштів і частину залишити на депозиті чи рахунку .100% що завтра ВАМ всю сумму не відадуть - ані в валюті ані в гривніТому якщо є час і бажання у вас є вибірЯкщо у мене тут БУЛО 15000 у.о. , я запропонував віддати у валюті 5000 , а решту залишити на півроку ( ВА буде раніше ) . Нажаль у мене в банку гривня , і тому я поділився своїм досвідом який отримав у Фінансовій Ініціативі - 20% вкладу віддали одразу , решту переоформляли . Через 2 місяці було ВА . Фактично отримав 80 % своїх заощаджень по одному банку десь через 4-5 місяців . Це довго , мене влаштовувало - за термін 4-5 місяців всі були близькі живі і здорові , раптових покупок не треба було робитиособисте звернення і індивідуальне по ВАМ рішення