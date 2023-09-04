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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:01

Re: Укрбудінвестбанк

Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
l_e_x
 
Повідомлень: 67
З нами з: 04.07.14
Подякував: 33 раз.
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