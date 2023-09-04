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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:01
Re: Укрбудінвестбанк
Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:56
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:00
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