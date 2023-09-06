RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрбудінвестбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:01

Re: Укрбудінвестбанк

Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
l_e_x
 
Повідомлень: 67
З нами з: 04.07.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:56

  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

такое только на петиции действует :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6042
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:00

  cohan написав:.
такое только на петиции действует :mrgreen:

на какую петицию подействовала ?
J
 
Повідомлень: 5972
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:18

  J написав:
  cohan написав:.
такое только на петиции действует :mrgreen:

на какую петицию подействовала ?

З гривневої банкомат Укрексімбанк видав з поточного,в налаштуваннях,3000 грн,так що мене банк вирішив поганяти замість того щоб заробити 56 грн на сеп або 20 грн на р2р
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14196
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:26

  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

Гірше точно не буде. Треба подавати.
nord
 
Повідомлень: 323
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:14

  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

Поможет может https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5618345#p5618345
demichh
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29

  demichh написав:
  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

Поможет может https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5618345#p5618345

Доларів нема. Київ.
nord
 
Повідомлень: 323
З нами з: 25.07.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, ingtrans, ramaz, root, S i m, vitaliy1111, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4330)
06.09.2023 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.