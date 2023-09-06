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Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 12:01
Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
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l_e_x
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:00
cohan написав:
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такое только на петиции действует
на какую петицию подействовала ?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 19:18
J написав: cohan написав:
.
такое только на петиции действует
на какую петицию подействовала ?
З гривневої банкомат Укрексімбанк видав з поточного,в налаштуваннях,3000 грн,так що мене банк вирішив поганяти замість того щоб заробити 56 грн на сеп або 20 грн на р2р
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Додано: Пон 04 вер, 2023 22:26
l_e_x написав:
Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
Гірше точно не буде. Треба подавати.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 23:14
l_e_x написав:
Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
Поможет может https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5618345#p5618345
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demichh
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29
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