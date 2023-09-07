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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрбудінвестбанк

Укрбудінвестбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрбудінвестбанк 3.6 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:01

Re: Укрбудінвестбанк

Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 12:56

  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

такое только на петиции действует :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 13:00

  cohan написав:.
такое только на петиции действует :mrgreen:

на какую петицию подействовала ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:18

  J написав:
  cohan написав:.
такое только на петиции действует :mrgreen:

на какую петицию подействовала ?

З гривневої банкомат Укрексімбанк видав з поточного,в налаштуваннях,3000 грн,так що мене банк вирішив поганяти замість того щоб заробити 56 грн на сеп або 20 грн на р2р
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:26

  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

Гірше точно не буде. Треба подавати.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 23:14

  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

Поможет может https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5618345#p5618345
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:29

  demichh написав:
  l_e_x написав:Подав скаргу через сайт НБУ. Витратив 5 хвилин часу. Може якщо таких скарг буде багато, то ТА зайде швидше

Поможет может https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5618345#p5618345

Доларів нема. Київ.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:26

Re: Укрбудінвестбанк

+ аналогично, в отделении когда бакс будет не знают, в калцентре тоже самое. Депо закончился еще месяц назад. Уже согласен забрать фондом по 36.56 лишь бы кончины еще месяцами не ждать
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:53

cryptominer
Жалобу в нбу на сайте заполнили?
По крайней мере двоим после такого выплатили в валюте (по информации с этого сайта).
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 05:54

  demichh написав:cryptominer
Жалобу в нбу на сайте заполнили?
По крайней мере двоим после такого выплатили в валюте (по информации с этого сайта).

Одному из них частично мотлохом.
nord
 
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